Bundesliga: Die zehn größten Winter-Transferflops

1. Breno (Zwölf Millionen Euro)

Vom FC São Paulo zum FC Bayern München

Im Jahr 2008 angelten sich die Bayern ein großes Talent aus Brasilien. Mit großen Vorschusslorbeeren kam Breno in die bayrische Landeshauptstadt. Ein physisch starker Innenverteidiger, der auch in der Spieleröffnung großes Potenzial zeigte. Mehr als das sprang bei diesem Transfer aber nicht heraus. Verletzungen und katastrophale Leistungen zwangen die Münchner, ein Leihgeschäft für Breno zu arrangieren.

Während seines kurzen Aufenthalts beim 1. FC Nürnberg zeigte die Formkurve des 1,91 Meter großen Abwehrspielers nach oben. Doch dann warf ihn eine schwere Knieverletzung wieder aus der Bahn. Anschließend kamen noch private Probleme hinzu. In die Schlagzeilen geriet Breno, als er sein eigenes Haus anzündete und wegen Brandstiftung ins Gefängnis musste. Glücklicherweise kam er später in seiner Heimat wieder auf die Füße, spielte sogar noch Profifußball. Bei Bayern bleibt er allerdings als großer Transferflop in Erinnerung.

2. Lucas Tousart (25 Millionen Euro)

Von Olympique Lyon zu Hertha BSC

Den Transfer von Lucas Tousart zu Hertha BSC bezeichnete die ‚L’Équipe‘ als „ein bisschen bizarr“. Der Mittelfeldspieler verließ Olympique Lyon und tauschte Champions League-Fußball gegen den Big City Club aus Deutschland ein. Die Berliner zahlten 2020 dafür sage und schreibe 25 Millionen Euro. Bis heute steht Tousart auf Rang eins der teuersten Neuzugänge bei der Hertha. „In Berlin entsteht etwas sehr Spannendes, und ich möchte ein Teil davon sein“, zeigte sich der damals 23-Jährige euphorisch.

Sein Name bleibt in der Nachbetrachtung jedoch mit der Ära von Investor Lars Windhorst verknüpft – und die verlief alles andere als ruhmreich. Fünf Jahre spielte Tousart in 96 Pflichtspielen für Blau-Weiß in der Hauptstadt. Dann folgte der Wechsel für schlappe 2,8 Millionen Euro. Ausgerechnet zum Lokalrivalen Union Berlin. Dass der Transfer in Fankreisen kaum für Aufsehen sorgte, spricht Bände. Die meisten Herthaner waren froh, dass das Kapitel Tousart beendet wurde.

3. Elye Wahi (26 Millionen Euro)

Von Olympique Marseille zu Eintracht Frankfurt

Des Öfteren bediente sich Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren in Frankreich. Die Transfers waren allesamt solide bis sehr gut. Eine der sehr wenigen Ausnahmen bildet Elye Wahi. Für 26 Millionen Euro schnappte Markus Krösche beim jungen Torjäger zu. Nur Hugo Ekitiké (31,5 Millionen Euro) war noch teurer. Allerdings spielte er bei seinem Verkauf zum FC Liverpool ein Vielfaches der Investition wieder in die Kassen.

Das wird bei Wahi nicht funktionieren. Der talentierte Kicker ist nach einem Jahr schon wieder auf dem Sprung. Zunächst per Leihe. Was dann in der Zukunft passiert, ist völlig offen. Sollte die Eintracht die Möglichkeit erhalten, den Flop-Stürmer zu einem ähnlichen Preis wie die investierte Transfersumme zu verkaufen, wird man sich wohl vollständig trennen. In 25 Pflichtspielen traf Wahi erst ein einziges Mal ins gegnerische Tor. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche, die in Frankfurt seit einigen Jahren herrschen.

4. Ricardo Pepi (16,4 Millionen Euro)

Vom FC Dallas zum FC Augsburg

Mit einem US-Investor im Rücken plante man 2022 groß beim FC Augsburg. Von der grauen Maus zum schillernden Bundesliga-Sternchen. Um den Weg zu gehen, investierten die Fuggerstädter in den Kader. Ricardo Pepi sollte mit seinen Toren dazu beitragen, Augsburg auch international auf der Landkarte kenntlicher zu machen. Das ging aber gehörig schief.

Pepi war der personifizierte Beweis dafür, dass Geld eben nicht immer Tore schießt. Dem jungen Profi war anzumerken, dass die Intensität und das Tempo in Deutschlands Oberhaus noch zu hoch für ihn waren. In der Major League Soccer weht eben ein anderer Wind. Nach 16 Partien ohne Torbeteiligung zog Pepi dann schon weiter. Die PSV Eindhoven kaufte den Nationalspieler für elf Millionen Euro. Und inzwischen hat er auch bewiesen, dass er auf höherem Niveau mithalten kann. Über seine Zeit beim FCA hüllen wohl alle Beteiligten lieber den Mantel des Schweigens.

5. Sacha Boey (35 Millionen Euro)

Von Galatasaray zum FC Bayern München

In der Bundesliga führt auf dem Weg zum Erfolg kein Weg am FC Bayern vorbei. Diese Rolle haben sich die Münchner über Jahre erarbeitet. Das bedeutet aber nicht, dass auch der Ligaprimus auf dem Transfermarkt mal daneben greift. Und so taucht nach Breno der nächste Transferflop in den Top fünf auf. Im Winter 2024 kam Boey aus der Türkei und die Bayern ließen sich den Wechsel des Franzosen einiges kosten.

An der Säbener Straße war man überzeugt davon, dass der ehemalige U-Nationalspieler die Probleme hinten rechts lösen kann. Mitnichten. In seinen ersten Auftritten zeigte sich Boey nervös und hinterließ einen fahrigen Eindruck. Obwohl Trainer Vincent Kompany dem 25-Jährigen immer wieder Einsatzzeiten gab, konnte Boey die zahlreichen Chancen nie durch Leistung rechtfertigen. Aktuell ist er der einzige realistische Abgangskandidat für den Januar. Spätestens im Sommer sollen sich die Wege dann wieder trennen.

Platz 6: Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund)

(kam für 15 Millionen Euro von den Boca Juniors)

Balerdi lief nur in acht Spielen für die Profis auf und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft.

Platz 7: Eljif Elmas (RB Leipzig)

(kam für 24 Millionen Euro von der SSC Neapel)

Der Nordmazedonier konnte sich in Leipzig nie durchsetzen und wurde mehrmals verliehen.

Platz 8: Walace (Hamburger SV)

(kam für zehn Millionen Euro von Grêmio Porto Alegre)

Walace erfüllte die Erwartungshaltung auf dem Rasen nie. Außerdem verweigerte der Sechser Einsätze in der zweiten Mannschaft und fiel mit weiteren Disziplinlosigkeiten auf.

Platz 9: Rabbi Matondo (FC Schalke 04)

(kam für neun Millionen Euro von Manchester City)

Der Flügelstürmer fiel nur durch sein Tempo auf. Für einen Skandal sorgte er, als er ausgerechnet in einem Dortmund-Trikot im Gym abgelichtet wurde.

Platz 10: Krzysztof Piatek (Hertha BSC)

(kam für 24 Millionen Euro vom AC Mailand)

Piatek sollte Hertha in die Champions League schießen, allerdings erzielte er nur 13 Tore in 53 Spielen. Das Missverständnis wurde schnell wieder beendet.