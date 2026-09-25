Corum FK hat einen Nachfolger für den am gestrigen Donnerstag entlassenen Ugur Ucar gefunden. Wie der türkische Erstligist offiziell mitteilt, wird Burak Yilmaz neuer Cheftrainer des Aufsteigers. Der Ex-Profi stand bis Mitte April bei Gaziantep FK an der Seitenlinie.

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Hoş Geldin Burak Yılmaz!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır.



Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/ttHoyLl17a — Arca Çorum FK (@corumfk) September 25, 2026

In Zukunft wird Yilmaz damit auch Youssoufa Moukoko trainieren, der im Sommer zunächst leihweise vom FC Kopenhagen nach Corum gewechselt ist. Dort kommt das einstige BVB-Wunderkind jedoch nicht richtig in Tritt. Bisher stehen drei Kurzeinsätze zu Buche, eine Vorlage konnte der 21-Jährige aber immerhin beisteuern.