BVB: Bellingham plant langfristig

Nach dem komplizierten Saisonstart bei Borussia Dortmund ist Mittelfeldspieler Jobe Bellingham inzwischen voll und ganz in der Bundesliga angekommen und plant seine Zukunft an der Strobelallee. Im vereinseigenen Interview sagt der 20-Jährige: „Ich werde noch lange hier sein und bin froh, dass ich diesen Rhythmus finde.“ Bei seinem Wechsel unterschrieb der Engländer im vergangenen Jahr ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier.

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Zu Beginn seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben war Bellingham unzufrieden mit seiner Spielzeit, die Verantwortlichen wiederum waren etwas enttäuscht von seinen Leistungen. Inzwischen steht der Rechtsfuß bei 42 Saisonspielen und gehört seit der Rückrunde zum Stammpersonal. Bellingham begründet den Wandel: „Ich habe einen besseren Rhythmus gefunden. Wenn ein junger Spieler eine Reihe von Spielen in der Mannschaft bestreiten kann, dann sieht man, wie er sich entwickelt. Auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht zuerst scheitert.“