Ndombele absolviert Probetraining

Tanguy Ndombele (29) könnte bald wieder unter Vertrag stehen. Der vereinslose Mittelfeldspieler absolviert dieser Tage ein Probetraining bei Rubin Kazan. Das teilt der russische Erstligist über Social Media mit. Nach Betrachtung der Leistungsfähigkeit will Kazan darüber entscheiden, ob Ndombele ein Vertragsangebot erhält.

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Zuletzt stand der Achter beim OGC Nizza in Lohn und Brot. Seit Juli ist Ndombele vertragslos. In der Vergangenheit ging der siebenfache Nationalspieler unter anderem im Trikot von Olympique Lyon, Tottenham Hotspur, der SSC Neapel und Galatasaray seinem Beruf als Profifußballer nach.