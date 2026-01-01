Mit Mourinho & Glasner: Spannende Trainer-Kandidaten bei Chelsea

Mit Enzo Maresca sollte nach turbulenten Jahren beim FC Chelsea endlich wieder Ruhe einkehren. Der Italiener brachte die Blues tatsächlich in seiner eineinhalbjährigen Amtszeit in ruhigere Fahrwasser, gewann die Conference League und die Klub-Weltmeisterschaft und formte ein starkes Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch in den letzten Wochen riss er mit seiner Mannschaft die lange Arbeit in Windeseile ein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat Maresca die Verantwortlichen bei Chelsea im Oktober und Mitte Dezember informiert, dass er sich mit dem Trainerjob bei Manchester City beschäftige. Da das Verhältnis mit den Entscheidungsträgern an der Stamford Bridge ohnehin schlecht war, wuchsen die Zweifel immer mehr. Ein Ende der Liaison war da wohl unausweichlich.

Rosenior der Top-Favorit

Am Sonntag (19:30 Uhr) treffen die Blues ausgerechnet auf die Skyblues. Wer zu diesem Zeitpunkt auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch unklar. Kurz nach der Entlassung des 45-Jährigen wurden schon die ersten Namen in den Ring geworfen. Liam Rosenior von Racing Straßburg ist laut übereinstimmenden englischen Medienberichten derzeit der heißeste Anwärter auf das freigewordene Amt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dahinter tummeln sich aber allerlei berühmte Namen. Die ‚Sun‘ nennt unter anderem Cesc Fàbregas, Xavi und John Terry. Selbst eine dritte Amtszeit von José Mourinho könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Das Profil von De Zerbi gefällt

Es wären die großen Namen, auf die Chelsea schon in der Vergangenheit immer Wert gelegt hatte. Aus der Premier League sind Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (AFC Bouremouth) und Marco Silva (FC Fulham) im Fokus. Zuletzt bringt die ‚BBC‘ auch Roberto De Zerbi (Olympique Marseille) ins Spiel, der sich bei den Verantwortlichen der Blues großer Beliebtheit erfreuen soll.