Innenverteidiger Wout Faes verlässt Leicester City. Der 28-Jährige schließt sich Shabab Al Ahli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Medienberichten zufolge wird außerdem eine nicht genannte Ablösesumme für Faes fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

برعاية امارات Emarat



شباب الأهلي يعزز صفوفه بالنجم البلجيكي ووت فايس قادماً من ليستر سيتي



Shabab Al Ahli strengthen their squad with the signing of the Belgian international Wout Faes, arriving from Leicester City.#شباب_الأهلي pic.twitter.com/yfjqb09euZ — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 28, 2026

Faes war in der vergangenen Saison an die AS Monaco verliehen. Der belgische Nationalspieler (28 Einsätze) war 2022 für 17 Millionen Euro von Stade Reims zu Leicester gewechselt. Für die Foxes absolvierte Faes 135 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore.