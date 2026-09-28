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Neuer Klub für Faes

von Tom Steinmetzler
1 min.
Wout Faes und seine Jungs @Maxppp

Innenverteidiger Wout Faes verlässt Leicester City. Der 28-Jährige schließt sich Shabab Al Ahli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Medienberichten zufolge wird außerdem eine nicht genannte Ablösesumme für Faes fällig.

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Faes war in der vergangenen Saison an die AS Monaco verliehen. Der belgische Nationalspieler (28 Einsätze) war 2022 für 17 Millionen Euro von Stade Reims zu Leicester gewechselt. Für die Foxes absolvierte Faes 135 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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