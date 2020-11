Keller plädiert für Gehaltsobergrenze

In der Diskussion um eine Obergrenze von Spielergehältern hat Fritz Keller Stellung bezogen. „Am Ende muss eine europaweite Lösung stehen, weswegen ich die Initiative meines italienischen Kollegen Gabriele Gravina (italienische Verbandspräsident, Anm. d. Red.), der bereits eine positive Rückmeldung des ECA-Vorsitzenden Andrea Agnelli erhalten hat, ausdrücklich begrüße“, erklärt der DFB-Präsident gegenüber dem ‚SID‘, „uns alle eint der Wunsch, die Zeit der Krise zu nutzen, um unseren Fußball so aufzustellen, dass er auch künftigen Generationen erhalten bleibt.“

Gravina hat in einem Schreiben an die FIFA, die UEFA sowie die europäische Spielervereinigung ECA eine europaweite Reduzierung der Spielergehälter ins Spiel gebracht. „Die Situation ist gravierend. Wir müssen konkrete Antworten und Lösungen im Interesse des europäischen Fußballs finden. Wir können nur gemeinsam Antworten finden auf die aktuellen Herausforderungen, deren ganze Ausmaße wir derzeit noch gar nicht absehen können“, so der Italiener, der eine Gehaltsobergrenze als „elementarer Bestandteil“ sieht.