Der ursprünglich bis 2027 datierte Vertrag von Mario Vuskovic (25) beim Hamburger SV hat sich offenbar automatisch bis 2028 ausgedehnt. Grund dafür ist nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ eine Klausel, die durch den Kaderplatz des Innenverteidigers im Nordderby gegen Werder Bremen (0:4) gegriffen hat.

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Damit nicht genug: Dem Bericht zufolge gibt es sogar einen weiteren Passus, der besagt, dass sich der Kontrakt bis 2030 verlängert, „wenn sich Vuskovic in der Mannschaft festspielt“. Zunächst einmal wartet der Kroate nach jahrelanger Dopingsperre auf sein Pflichtspiel-Comeback.