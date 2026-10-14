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Wiedersehen mit Sané: Neuer Job für Bjelica

von Fabian Ley
1 min.
Nenad Bjelica im Porträt @Maxppp

Samsunspor hat die Verpflichtung von Nenad Bjelica als neuen Cheftrainer angekündigt. Der türkische Erstligist teilt mit, dass man mit dem erfahrenen Kroaten eine Einigung über einen Vertrag bis zum Saisonende erzielt hat. Bjelica werde am heutigen Mittwoch mit einem Privatflugzeug in Samsun eintreffen. Er tritt die Nachfolge des entlassenen Thorsten Fink an.

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Für Bjelica ist es der erste Trainerjob seit seiner Entlassung bei Dinamo Zagreb im Dezember 2024. Zuvor stand der 55-Jährige in der Saison 2023/24 in der Bundesliga bei Union Berlin an der Seitenlinie, sorgte dort auch mit einer Tätlichkeit an Leroy Sané (30) für Schlagzeilen. Auf den damaligen Bayern-Star, der heute für Galatasaray aufläuft, trifft Bjelica nun in der Süper Lig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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