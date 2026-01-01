Bayer fällt erste Alajbegovic-Entscheidung

Bayer Leverkusen plant die Rückrunde ohne Angreifer Kerim Alajbegovic. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesligist entschieden, von der Rückkaufoption zumindest im Januar keinen Gebrauch zu machen. Die Entscheidung für den Sommer, wenn man erneut die Gelegenheit hätte, das Eigengewächs per Klausel zurückzuholen, wolle man zu einem späteren Zeitpunkt treffen.

Vor rund einem Jahr erst wechselte Alajbegovic für zwei Millionen Euro zu RB Salzburg. Dort entwickelt er sich prächtig, nach 14 Liga-Spielen stehen für den gebürtigen Kölner sieben direkte Torbeteiligungen zu Buche. Zudem gelang ihm zuletzt der Sprung in die bosnische A-Nationalmannschaft. Im Sommer würde er die Leverkusener kolportierte acht Millionen Euro kosten.