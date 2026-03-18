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Premier League

Chelseas Rekordtransfer lässt aufhorchen

von Julian Jasch
1 min.
Enzo Fernández jubelt energisch @Maxppp

Enzo Fernández hat ein klares Bekenntnis zum FC Chelsea vermieden. „Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht“, gab der argentinische Weltmeister von 2022 im Anschluss an die gestrige 0:3-Niederlage im Champions League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain zu verstehen, „im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen, wie es weitergeht.“

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Erst kürzlich wurde berichtet, Fernández strebe im Sommer eine Luftveränderung an. Ausgerechnet PSG sowie Real Madrid sollen es auf den zentralen Mittelfeldspieler abgesehen haben, der im Januar 2023 für die Rekordsummer über 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu den Blues gewechselt war. Dort steht der 25-Jährige noch bis 2032 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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