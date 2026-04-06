Premier League
Neuentdeckung Belé nach Liverpool?
@Maxppp
Das brasilianische Offensivtalent Erick Belé könnte es im Sommer nach Europa ziehen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, bekunden der FC Liverpool, Paris St. Germain und Parma Calcio Interesse an dem 19-jährigen Linksfuß von Palmeiras.
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Rund 20 Millionen Euro sollen als mögliches erstes Angebot im Raum stehen, die Brasilianer fordern allerdings das Doppelte für den U20-Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis Dezember 2028 datiert ist. Bei Palmeiras hat Belé noch nicht den Sprung ins erste Team geschafft, zählt aber am höchsten gehandelten Talenten im Land.
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