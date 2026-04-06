Neuentdeckung Belé nach Liverpool?

Das brasilianische Offensivtalent Erick Belé könnte es im Sommer nach Europa ziehen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, bekunden der FC Liverpool, Paris St. Germain und Parma Calcio Interesse an dem 19-jährigen Linksfuß von Palmeiras.

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Rund 20 Millionen Euro sollen als mögliches erstes Angebot im Raum stehen, die Brasilianer fordern allerdings das Doppelte für den U20-Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis Dezember 2028 datiert ist. Bei Palmeiras hat Belé noch nicht den Sprung ins erste Team geschafft, zählt aber am höchsten gehandelten Talenten im Land.