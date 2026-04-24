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M’gladbach: Reyna droht bittere Pille

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Giovanni Reyna im Gladbach-Trainingsoutfit @Maxppp

Giovanni Reyna (23) droht bei Borussia Mönchengladbach womöglich die Höchststrafe. Die ‚Bild‘ hält für möglich, dass der offensive Mittelfeldspieler für das morgige Spiel (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg aus dem Kader gestrichen wird. Stattdessen könnte Florian Neuhaus (29) wieder mit von der Partie sein.

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Reyna war im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Fohlen gekommen. Seitdem blieb der US-Amerikaner (36 Länderspiele) weit hinter den Erwartungen zurück. Nach 16 Gladbach-Einsätzen steht lediglich eine Vorlage zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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