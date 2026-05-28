Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Hertha-Abgang: Demme hat ein Wunschziel

von Daniel del Federico - Quelle: RTL
1 min.
Diego Demme am Ball für Hertha BSC @Maxppp

Diego Demme wird Hertha BSC im Sommer nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei verlassen. Nach Informationen von ‚RTL‘ würde der 34-Jährige gerne nach Italien zurückkehren. Im Sommer 2024 hatten die Berliner den Mittelfeldspieler von der SSC Neapel in die Hauptstadt gelotst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem sportlich unbefriedigenden Jahr in Berlin, in dem Demme lediglich auf 15 Pflichtspieleinsätze kam, sucht der Rechtsfuß wieder nach regelmäßiger Spielzeit. Sein Berater versucht, ihn nun aktiv bei italienischen Vereinen unterzubringen. Die beiden Serie-B-Klubs FC Empoli und Cesena FC sollen bereits konkretes Interesse signalisiert haben. Anfragen aus der Türkei von Kasimpasa und Sariyerspor spielen in den Gedanken des ehemaligen Nationalspielers dagegen aktuell keine Rolle.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie B
Hertha
Empoli
Diego Demme

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie B Serie B
Hertha Logo Hertha BSC
Empoli Logo FC Empoli
Diego Demme Diego Demme
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert