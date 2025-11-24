Ödegaard macht Fans Hoffnung

Der FC Arsenal kann auf ein baldiges Comeback von Martin Ödegaard hoffen. Der Norweger gibt gegenüber ‚The Standard‘ ein optimistisches Update zu seinem Rehabilitationsprozess. „Ich habe diese Woche sehr hart an meiner Reha gearbeitet – es läuft sehr gut. Ich spüre, dass ich jeden Tag näher komme und mich den letzten Phasen nähere, in denen es viel spannender wird“, erklärt der 26-Jährige.

Die erzwungene Pause scheint den Mittelfeldspieler zusätzlich zu pushen: „Ich bin total aufgeregt. Ich denke, das ist einer der Vorteile einer Verletzung. Man wird hungriger und freut sich noch mehr darauf, wieder Fußball zu spielen.“ Ödegaard fehlt den Gunners seit Anfang Oktober aufgrund einer Knieverletzung und könnte mit einer baldigen Rückkehr zu einem wichtigen Faktor im Premier League-Titelkampf werden.