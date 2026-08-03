Normalerweise greifen Borussia Dortmund und der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt nicht ins selbe Regal. Dem BVB ist es durchaus möglich, ein paar Euro mehr in Transfers zu investieren. In der laufenden Periode haben sich die Verantwortlichen der beiden Bundesligisten aber wohl ein gemeinsames Ziel ausgesucht.

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Laut ‚meczyki.pl‘ war Dortmund-Chefscout Bastian Schulz am Sonntag beim Spiel von Legia Warschau gegen Zaglebie Lubin (3:1) anwesend, um Marcel Regula zu beobachten. Dem polnischen Sportportal wurde von Regulas Arbeitgeber bestätigt, dass die Schwarz-Gelben Interesse am 19-Jährigen haben. Schon vor einigen Tagen berichtete ‚Sky‘, dass auch die Kölner den Youngster gerne verpflichten würden.

Klar ist, macht die Borussia Nägel mit Köpfen, kann Köln wirtschaftlich nicht mithalten. In der Domstadt könnte man dem jungen Profi aber womöglich mehr Spielzeit einräumen. Dass Regula in der Bundesliga landet, ist allerdings alles andere als sicher. Neben Dortmund und Köln haben eine Reihe weiterer Vereine Regula auf dem Notizblock stehen.