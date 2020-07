Pedri plaudert über „Spitzenklubs aus Deutschland“ – Bayern-Anfrage an Barça?

Der FC Bayern München hat angeblich konkretes Interesse am 17-jährigen Pedri vom FC Barcelona. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge liegt den Katalanen mittlerweile eine offizielle Anfrage des deutschen Rekordmeisters bezüglich eines Leihgeschäfts vor. Auch Borussia Mönchengladbach bemüht sich um den Offensivspieler.

Pedri wechselt Anfang August von UD Las Palmas nach Barcelona. Ob er bei den Blaugrana direkt einen Platz im Profikader ergattern kann, wird sich dann zeigen. Zuletzt sagte der Spanier: „Zunächst ist es mein Ziel, hier die Vorbereitung zu machen und in der ersten Mannschaft zu bleiben.“ In der zweiten spanischen Liga absolvierte der Youngster in der abgelaufenen Saison 35 Spiele (drei Tore, sieben Assists).

Angesprochen auf das Interesse der Bayern und aus Gladbach sagt der Youngster in der ‚Sport‘: „Die Hauptsache ist, dass ich spielen kann. Es gibt einige sehr interessante Vorschläge von Spitzenklubs aus Deutschland. Sie vertrauen mir und Barça ist auf dem neuesten Stand. Diese Klubs glauben, dass ich bei ihnen wichtig sein und Erfahrungen sammeln kann.“