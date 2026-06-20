Geldregen winkt: Elvedi auf dem Sprung

Nico Elvedi wechselte 2015 für vier Millionen Euro vom FC Zürich zu Borussia Mönchengladbach. Seit einigen Jahren gehört der Innenverteidiger zu den wichtigsten Säulen in Gladbach. Immer wieder wird der 29-Jährige jedoch auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

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In diesem Sommer könnte es soweit sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Leeds United konkret an Elvedi interessiert. Mehr noch: Der Premier League-Vertreter sei bereit, ein Jahr vor Vertragsende 8,5 Millionen Euro für den Schweizer WM-Fahrer auf den Tisch zu legen. Das reicht den Fohlen laut dem Boulevardblatt noch nicht aus, der Poker sei jedoch eröffnet.

Dem Vernehmen nach verfügt Elvedi über eine zehn Millionen Euro teure Ausstiegsklausel. Brisant: Seit 2023 wird Leeds von Daniel Farke trainiert, der seinerseits von 2022 bis 2023 als Chefcoach am Niederrhein tätig war. Nun könnte er seinem ehemaligen Arbeitgeber einen der wichtigsten Spieler wegschnappen.