Bedient sich Hertha bei Juve?

Hertha BSC zeigt konkretes Interesse an David Puczka (21). Das berichten ‚Tuttosport‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend. Neben dem Zweitligisten sollen weitere Vereine aus Deutschland und RB Salzburg ein Auge auf den Linksverteidiger von Juventus Turin geworfen haben. Juve will Puczka aber nicht abgeben, stattdessen den bis 2027 datierten Vertrag verlängern.

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Derzeit kommt der österreichische U21-Nationalspieler für die Drittliga-Mannschaft der Alten Dame zum Einsatz, präsentiert sich auf der linken Schiene äußerst offensivstark (zehn Tore und vier Assists in 30 Einsätzen). Zur Vorbereitung auf die nächste Saison soll er bei den Profis mittrainieren.