HSV: Ambrosius-Flucht wegen Walter?

Die Verlängerung von Tim Walter ist beim Hamburger SV eigentlich nur noch Formsache. Lediglich der intern im Clinch liegende Aufsichtsrat muss das Vertragswerk nur noch absegnen. Dann steht einer Ausdehnung der Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus nichts mehr im Weg.

Gleichbedeutend mit der Unterschrift wäre wohl auch der endgültige Abgang von Eigengewächs Stephan Ambrosius. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der 23-jährige Innenverteidiger im Anschluss an seine Leihe beim Karlsruher SC nicht mehr an den Volkspark zurückkehren, sollte Walter bleiben.

Vertraglich gebunden ist Ambrosius noch bis 2024, eine Kaufoption mit dem KSC wurde nicht vereinbart. Insofern ist völlig offen, wohin es den zweikampfstarken Rechtsfuß im kommenden Sommer ziehen wird. In Karlsruhe war Ambrosius bis zu seiner Oberschenkelverletzung Anfang November als Stammspieler gesetzt, gegenseitige Wertschätzung ist also vorhanden.