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UEFA Champions League

Kompany erläutert Bankplatz für Pavlovic

von Fabian Ley - Quelle: Prime Video
1 min.
Aleksandar Pavlovic jubelt @Maxppp
Viking 2-1 FC Bayern

In Person von Aleksandar Pavlovic (22) ist neben Torhüter Manuel Neuer (40) ein weiterer Spieler des FC Bayern angeschlagen. „Wir haben ganz genau bis zum letzten Moment gewartet, damit wir sicher waren, welche Spieler diese Energie haben für heute. Manuel kann nicht wegen medizinischer Gründe. Pavlovic eigentlich auch nicht“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Champions League-Spiel gegen Viking Stavanger bei ‚Prime Video‘ über den Mittelfeldstrategen, der trotz seiner körperlichen Probleme auf der Bank sitzt.

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Kompany gab Entwarnung: „Das ist nicht ernst. Und hoffentlich trainieren sie Donnerstag oder Freitag wieder mit. Aber für dieses Spiel kam das einfach zu früh.“ Anstelle von Pavlovic rückte Tom Bischof (21) gegen die Norweger in die Startelf des deutschen Rekordmeisters.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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