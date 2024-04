Chance statt Demütigung: Mbappés neue Rolle in Madrid

Offiziell ist der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid noch nicht, schiefgehen sollte dieses Mal aber auch nichts mehr. Für den Franzosen wird sich in der spanischen Hauptstadt aber einiges ändern. Denn den Sonderstatus, den er seit Jahren in Paris genießt, wird er bei den Königlichen nicht haben.

Und auch auf dem Feld wird sich Mbappé umorientieren müssen. Carlo Ancelotti will mit dem Neuzugang zum 4-3-3 zurückkehren. Dort ist Mbappés geliebte linke Außenbahn besetzt. Vinicius Junior bekleidet diese Rolle konstant auf Weltklasse-Niveau, Mbappé ist darum als zentrale Spitze eingeplant. Eine Position, die der Franzose bei Paris St. Germain stets abgelehnt hat.

Vom Flügel- um Mittelstürmer

Etwaige Streitereien wird es in Madrid aber wohl nicht geben. Laut der ‚as‘ ist aus Mbappés Umfeld zu hören, dass er sich mit seiner neuen Rolle anfreunden will. Der 25-Jährige soll darin sogar eine Chance sehen. Denn mit Vini Junior, Rodrygo und Jude Bellingham um sich herum könnte Mbappé seine Torquote deutlich nach oben schrauben.

„Kylian weiß, dass er in Madrid größere Chancen auf die Champions League und auf den Ballon d’Or hat. Und wenn er auch noch den Goldenen Ball für den besten Torschützen gewinnt, umso besser. Als Nummer 9 in Madrid könnte er sehr viele Tore machen“, so die Stimme aus Kreisen des Mbappé-Clans. Fehlt eigentlich nur noch, dass der Transfer endlich offiziell verkündet wird.

So könnte Real mit Mbappé spielen