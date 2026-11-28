Der FC Bayern hat aktuell die Seuche am Hals. Zu diversen Verletzten gesellte sich am heutigen Samstag womöglich Konrad Laimer (29), das Lazarett wird immer größer. Im Mittelsturm gegen den Hamburger SV feierte Noah Codjo-Evora (19) sein Startelfdebüt. Gerade im Angriff wird die Not immer größer.

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Wohl auch deshalb hatte Sportvorstand Max Eberl Wintertransfers zuletzt nicht mehr ausgeschlossen. Eine mögliche Verstärkung könnte aus Brasilien kommen. Nach FT-Informationen beschäftigt sich der FCB erneut mit Kaio Jorge.

Wird die Spur wieder heiß?

Schon im Sommer 2025 hatten die Münchner ihre Fühler ausgestreckt. Aktuell versuchen Spielervermittler hinter den Kulissen einen Deal einzufädeln. Die Versuche befinden sich noch in einer frühen Phase. Allerdings sind die entscheidenden Parteien eingeweiht.

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Der 24-Jährige spielt seit zwei Jahren bei Cruzeiro und erweist sich dort als äußerst treffsicher. In der laufenden Saison steht er in der Liga bei 15 Toren und zwei Vorlagen nach 29 Partien.

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Preisschild: 30 Millionen

Günstig wäre Jorge allerdings nicht. Nach FT-Informationen verlangt Cruzeiro 30 Millionen Euro, um den Stürmer ziehen zu lassen. Jorge selbst hat schon signalisiert, dass er bei einem passenden Angebot offen für einen Wechsel nach Deutschland wäre.

Der Rechtsfuß liebäugelt schon länger mit einer Rückkehr nach Europa. Sein erster Anlauf vor fünfeinhalb Jahren, als er zu Juventus Turin gewechselt war, endete nach drei Jahren.

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Bayerns größter Konkurrent kommt auch jetzt wieder aus Italien, der AC Mailand hat bereits konkret bei Jorge angefragt. Auch Bayer Leverkusen, der FC Fulham und Tottenham Hotspur schauen im Hintergrund ganz genau hin.