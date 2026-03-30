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Premier League

Zwei Arsenal-Angreifer nach Madrid?

von Luca Hansen - Quelle: Teamtalk
Gabriel Jesus beim Training. @Maxppp

Atlético Madrid richtet den Blick auf der Suche nach Verstärkungen offenbar nach London. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, sind die Colchoneros sowohl an Flügelspieler Gabriel Martinelli (24) als auch an Stürmer Gabriel Jesus (28) vom FC Arsenal interessiert.

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Bei den Gunners spielen die beiden Brasilianer nur eine Nebenrolle, beiden würde man in Nordlondon wohl keine Steine in den Weg legen. Mit Martinelli beschäftigt sich unter anderem auch RB Leipzig.

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