„Maradona wird nie sterben“ – die Presse verneigt sich

Argentinien

Ein Land, in dem seit Jahrzehnten Staatskrise, hohe Inflation und Massenarmut herrschen, kann immer noch erschüttert werden. Mit Diego Maradona ist für die Zeitung ‚Olé‘ „die größte nationale Symbolfigur“ gestorben. Che Guevara und Eva Perón kommen gegen den Nationalhelden, der der Albiceleste den letzten WM-Titel 1986 brachte, nicht an. ‚La Nación‘ ist sicher: „Maradona wird nie sterben“. Und die Zeitung ‚Clarín‘ weiß, welch große Bedeutung die Nummer 10 rund um den Globus hat. Sie titelt: „Die Welt weint um Maradona.“

Deutschland

Und das ist alles andere als übertrieben. Denn obwohl Maradona seit langem nur noch ein Schatten seiner selbst war, erinnern sich auch in Deutschland die Zeitungen an den Ausnahmekönner auf dem Rasen. Für die ‚Zeit‘ ist Maradona schlicht und einfach „der Größte“. Der ‚Focus‘ nennt den Dribbelkünstler einen „Fußballer, wie ihn die Welt nie davor und nie danach erlebt“. Man konnte Maradona erst auf dem Rasen bewundern und später im Privatleben bedauern. Der ‚Spiegel‘ schreibt: „Diego Armando Maradona war größer als der Fußball. Viel größer.“

Italien

Und das vor allem in seiner Glanzzeit bei der SSC Neapel, die er aus der Versenkung holte und zum Spitzenteam machte. Entsprechend ins Mark traf die Süditaliener die Nachricht vom Tod des liebsten Sohnes der Stadt. ‚Il Messagero‘ titelt: „Der Tod eines Gottes: Die Welt verliert einen Fußballkönig mit neapolitanischem Herzen.“ All die Zuneigung und Liebe erdrückte Maradona aber auch und beschleunigte den Absturz. ‚La Repubblica‘ fragt daher mit Recht: „Wenn man einmal Maradona gewesen ist, was kann man im Leben dann noch werden?“ Für den ‚Corriere dello Sport‘ bleibt der womöglich Beste aller Zeiten unsterblich. Die Zeitung titelt: „Diego lebt“. Die ‚Tuttosport‘ packt die legendäre Rückennummer in die spanische Verabschiedung: „AD10S“.

Spanien

Zweimal stand der Goldjunge auch in La Liga unter Vertrag. Erst beim FC Barcelona, später beim FC Sevilla. Allzu erfolgreich waren die beiden Engagements nicht. Dennoch widmen alle Sportzeitungen des Landes ihre Schlagzeilen natürlich dem „D10S“. So titelt die ‚Sport‘: „Gott ist im Himmel“. Die ‚as‘ trauert: „Gott ist tot“. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist und bleibt Maradona „ein weltweites Idol und ein Gott in Argentinien“. Nicht mehr und nicht weniger.