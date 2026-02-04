Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Einigung: Klopp fädelt 25-Millionen-Transfer ein

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Patrick Zabi im Einsatz für Stade Reims @Maxppp

Der Paris FC hat sich allem Anschein nach die Dienste von Patrick Zabi (19) gesichert. Sacha Tavolieri berichtet von einer Einigung zwischen sämtlichen Parteien. Demzufolge gehen im Sommer 25 Millionen Euro für den begehrten Mittelfeldspieler von Stade Reims über die Bühne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Zabis Wechselentscheidung seien die Argumente von Jürgen Klopp, der als Global Head of Soccer von RB unter anderem auch für den Paris FC tätig ist, ausschlaggebend gewesen. Im Rennen um den 1,91 Meter großen Ivorer setzt sich der neureiche Ligue 1-Vertreter nun gegen Borussia Mönchengladbach, den FC Brentford, Crystal Palace sowie den FC Fulham durch (FT berichtete).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Reims
Paris
Eloge Patrick Zabi Gueu

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Reims Logo Stade Reims
Paris Logo Paris FC
Eloge Patrick Zabi Gueu Eloge Patrick Zabi Gueu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert