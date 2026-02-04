Einigung: Klopp fädelt 25-Millionen-Transfer ein

Der Paris FC hat sich allem Anschein nach die Dienste von Patrick Zabi (19) gesichert. Sacha Tavolieri berichtet von einer Einigung zwischen sämtlichen Parteien. Demzufolge gehen im Sommer 25 Millionen Euro für den begehrten Mittelfeldspieler von Stade Reims über die Bühne.

Bei Zabis Wechselentscheidung seien die Argumente von Jürgen Klopp, der als Global Head of Soccer von RB unter anderem auch für den Paris FC tätig ist, ausschlaggebend gewesen. Im Rennen um den 1,91 Meter großen Ivorer setzt sich der neureiche Ligue 1-Vertreter nun gegen Borussia Mönchengladbach, den FC Brentford, Crystal Palace sowie den FC Fulham durch (FT berichtete).