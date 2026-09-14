Klubboss verrät: VfB wollte BVB-Star

Fábio Silva (24) präsentiert sich in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund in erstaunlicher Frühform. Wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei ‚Sky90 - die Fußballdebatte‘ verrät, stand der Portugiese auch beim VfB Stuttgart auf dem Wunschzettel: „Wir haben uns vor einem Jahr auch mal mit ihm auseinandergesetzt.“

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Silva kommt in dieser Spielzeit nach fünf Pflichtspieleinsätzen auf ebenso viele Torbeteiligungen. Gegen den SC Paderborn (3:0) stand der Angreifer das erste Mal gemeinsam mit Serhou Guirassy (30) in der Startaufstellung und bekam direkt einen Treffer von seinem Nebenmann aufgelegt. „Offensichtlich hat er gerade eine gute Phase und Dortmund kann deshalb glücklich sein, dass er da ist“, erkennt auch Wohlgemuth.