Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Klubboss verrät: VfB wollte BVB-Star

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Serhou Guirassy und Fábio Silva jubeln für den BVB @Maxppp

Fábio Silva (24) präsentiert sich in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund in erstaunlicher Frühform. Wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei ‚Sky90 - die Fußballdebatte‘ verrät, stand der Portugiese auch beim VfB Stuttgart auf dem Wunschzettel: „Wir haben uns vor einem Jahr auch mal mit ihm auseinandergesetzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva kommt in dieser Spielzeit nach fünf Pflichtspieleinsätzen auf ebenso viele Torbeteiligungen. Gegen den SC Paderborn (3:0) stand der Angreifer das erste Mal gemeinsam mit Serhou Guirassy (30) in der Startaufstellung und bekam direkt einen Treffer von seinem Nebenmann aufgelegt. „Offensichtlich hat er gerade eine gute Phase und Dortmund kann deshalb glücklich sein, dass er da ist“, erkennt auch Wohlgemuth.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Stuttgart
Fábio Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Fábio Silva Fábio Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert