Bundesliga

Bayern-Personal: Sorgenkinder & gute Nachrichten

von Dominik Sandler
Vincent Kompany mit Konrad Laimer @Maxppp

Beim FC Bayern sind vor dem Wochenende noch einige personelle Fragezeichen zu klären. Erfreulich ist, dass Konrad Laimer (28) nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte. Auch Josip Stanisic (25) war im öffentlichen Training wieder mit von der Partie, nachdem er am Dienstag das Training abbrechen musste. Harry Kane (32) fehlte dagegen erneut wegen einer Erkältung, Sacha Boey (25) musste vorzeitig vom Platz.

Ob eine schwerwiegende Verletzung beim Franzosen vorliegt, ist noch nicht klar. Kane hatte bereits am Dienstag gefehlt. Fraglich, ob es für einen Einsatz von Beginn an am Sonntag (17:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim reicht. Für Laimer kommt das Spitzenspiel wohl noch zu früh. Stanisic dürfte hingegen bereit sein.

