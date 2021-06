Niederlande - Österreich: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Sowohl die Niederlande als auch Österreich konnten sich in ihrem Auftaktspiel erst in der Schlussphase mit 3:2 gegen die Ukraine beziehungsweise mit 3:1 gegen Nordmazedonien durchsetzen. Am zweiten Spieltag kommt es jetzt bereits zum wahrscheinlich entscheidenden Duell um den Gruppensieg.

Niederlande gegen Österreich live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Holländern und den Österreichern findet am heutigen Donnerstag, den 17. Juni statt. Der Anstoß in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen der Niederlande und Österreich weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.