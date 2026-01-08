VfB: Neue Wechselfährte bei Milosevic

Jovan Milosevic (20) wird wohl nicht zu Partizan Belgrad zurückkehren. Das berichtet der ‚kicker‘. Wahrscheinlicher sei ein Wechsel nach Portugal oder Spanien. In La Liga wurde zuletzt der FC Sevilla gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vergangenen zwölf Monate verbrachte der Mittelstürmer leihweise bei Partizan (30 Spiele, 19 Tore). In Stuttgart hat Milosevic kaum eine Perspektive. Vertraglich gebunden ist der Serbe bis 2027.