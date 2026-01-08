Menü Suche
VfB: Neue Wechselfährte bei Milosevic

von David Hamza - Quelle: kicker
Jovan Milosevic (20) wird wohl nicht zu Partizan Belgrad zurückkehren. Das berichtet der ‚kicker‘. Wahrscheinlicher sei ein Wechsel nach Portugal oder Spanien. In La Liga wurde zuletzt der FC Sevilla gehandelt.

Die vergangenen zwölf Monate verbrachte der Mittelstürmer leihweise bei Partizan (30 Spiele, 19 Tore). In Stuttgart hat Milosevic kaum eine Perspektive. Vertraglich gebunden ist der Serbe bis 2027.

