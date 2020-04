Schalkes Plan mit Fährmann

Keeper Ralf Fährmann (31) will und soll den Konkurrenzkampf um den Platz im Schalker Tor annehmen. Team-Koordinator Sascha Riether sagt in der ‚Bild‘: „Ralle hat nun Zeit, sich zu zeigen. Stand jetzt ist es der Plan, dass er ab Sommer bei uns bleibt.“ Nach dem Bayern-Wechsel von Alexander Nübel (23) zur kommenden Saison wird Fährmann sich mit Markus Schubert (21) duellieren.

Fährmann war wegen der Coronakrise kürzlich von seiner norwegischen Leihstation SK Brann zurückgekehrt, um sich in Gelsenkirchen fitzuhalten. „Keiner weiß, wann es in Norwegen weitergeht. Trainieren kann er auch hier, und David Wagner kann ihn kennenlernen“, so Riether.