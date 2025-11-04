Härtetest Manchester: Zwei Ausfälle zwingen Kovac zum Umdenken

Morgen Abend (21 Uhr) steht Borussia Dortmund beim Gastspiel bei Manchester City eine schlagkräftige Offensivreihe gegenüber. Insbesondere der in Dortmund bestens bekannte Erling Haaland kann seinen Torhunger derzeit kaum stillen. Gegen die in der Tabelle mit zwei Siegen und einem Unentschieden punktgleichen Skyblues dürfte die Defensive der Schwarz-Gelben also einiges zu tun bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Umso gelegener kommt dabei die Rückkehr von Abwehrboss Nico Schlotterbeck, der gegen den FC Augsburg (1:0) am vergangenen Freitag wegen einer Erkältung und Belastungssteuerung fehlte. Der Linksfuß dürfte im Abwehrzentrum den Vorzug vor Aarón Anselmino bekommen, der sich mit der Zuschauerrolle zufriedengeben muss wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz im Vorfeld betonte: „Aarón wird morgen nicht spielen, das kann ich schonmal sagen.“

Konter ins Glück?

In der Offensive könnte der Übungsleiter gegen die dominanten Engländer auf Speed setzen. Eine Option dabei wäre Karim Adeyemi, um bei Tempogegenstößen dessen Geschwindigkeit auszunutzen. Julian Brandt wird dagegen kein Faktor sein, der Mittelfeldspieler, dem eine Vertragsverlängerung winkt, tritt die Reise nach Manchester aufgrund von muskulären Problemen nicht mit an. Auch Niklas Süle fällt mit Zehproblemen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte Dortmund spielen