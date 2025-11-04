Menü Suche
Härtetest Manchester: Zwei Ausfälle zwingen Kovac zum Umdenken

Mit Manchester City wartet in der Champions League am morgigen Abend (21 Uhr) ein echter Brocken auf Borussia Dortmund. Gegenüber dem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg dürfte es einige Veränderungen geben.

von Luca Hansen
1 min.
Niko Kovac macht weirde Bewegungen @Maxppp
ManCity BVB

Morgen Abend (21 Uhr) steht Borussia Dortmund beim Gastspiel bei Manchester City eine schlagkräftige Offensivreihe gegenüber. Insbesondere der in Dortmund bestens bekannte Erling Haaland kann seinen Torhunger derzeit kaum stillen. Gegen die in der Tabelle mit zwei Siegen und einem Unentschieden punktgleichen Skyblues dürfte die Defensive der Schwarz-Gelben also einiges zu tun bekommen.

Umso gelegener kommt dabei die Rückkehr von Abwehrboss Nico Schlotterbeck, der gegen den FC Augsburg (1:0) am vergangenen Freitag wegen einer Erkältung und Belastungssteuerung fehlte. Der Linksfuß dürfte im Abwehrzentrum den Vorzug vor Aarón Anselmino bekommen, der sich mit der Zuschauerrolle zufriedengeben muss wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz im Vorfeld betonte: „Aarón wird morgen nicht spielen, das kann ich schonmal sagen.“

Konter ins Glück?

In der Offensive könnte der Übungsleiter gegen die dominanten Engländer auf Speed setzen. Eine Option dabei wäre Karim Adeyemi, um bei Tempogegenstößen dessen Geschwindigkeit auszunutzen. Julian Brandt wird dagegen kein Faktor sein, der Mittelfeldspieler, dem eine Vertragsverlängerung winkt, tritt die Reise nach Manchester aufgrund von muskulären Problemen nicht mit an. Auch Niklas Süle fällt mit Zehproblemen aus.

So könnte Dortmund spielen

defaultAltAttribute
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
