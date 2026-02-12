Adeyemi kann es nicht lassen | Bayern-Dusel ist zurück

Ach, Karim

Karim Adeyemi stand in der laufenden Saison schon oft im Mittelpunkt – zu selten aber wegen seiner Leistungen auf dem Platz. Vielmehr sorgte der 24-jährige Angreifer durch den Mystery Box-Skandal sowie die Verweigerung des Handschlags mit Trainer Niko Kovac für Furore. Nun gab es die nächste fragwürdige Aktion.

Auf Instagram teilte Adeyemi kürzlich einen Videoausschnitt des neuen Songs seiner Ehefrau Loredana. Dort ist auch er selbst zu den Zeilen „Pumpgun, wird die Lage eklig. Haaland hat Marktwert wie Adeyemi“ zu sehen. Der ‚Bild‘ zufolge kannten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund das Video nicht. Wie die Spieler ihre Freizeit verbringen ist zweifelsohne auch ihre Entscheidung, gut ankommen dürfte die Aktion aber insbesondere angesichts des aktuellen Leistungstiefs sowohl bei Fans als auch Bossen nicht.

Sollte der BVB den Vertrag mit Karim Adeyemi verlängern? Ja, hohe Prio Ja, aber nur ohne Klausel Nein, versuchen im Sommer zu verkaufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bayern-Dusel?

Der FC Bayern steht erstmals seit 2020 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Die ‚Sport Bild‘ titelt: „Bayern besiegt den Pokal-Fluch“. Das Zustandekommen kann nicht wegen des Spielverlaufs, sondern wegen einer strittigen Szene jedoch als glücklich beschrieben werden. In der 27. Minute will RB Leipzigs Antonio Nusa in den Strafraum eindringen, wird daran aber von Josip Stanisic – eigentlich regelwidrig – gehindert.

Eine kontroverse Szene, die Beobachter in zwei Lager teilt. RB-Trainer Ole Werner schimpft: „Es ist für mich absoluter Wahnsinn, dass man dann nicht mal ein Foul erkennt – zu viert. Für mich ist es dann auch so, dass das ein Elfmeter ist, dass der Kontakt auf der Linie des Strafraums ist, der dann dazu führt, dass Tony fällt.“ Für ‚Sky‘-Experte Lothar Matthäus fand das Foul hingegen „leicht vor der Linie“ statt.

„Klarer Elfer für RB Leipzig. Der linke Fuß steht schon an der Linie und der Kontakt ist definitiv fast auf Kniehöhe und damit mindestens 20 bis 30 Zentimeter weiter und über der Strafraumlinie, die zum Strafraum gehört“, schätzt Ex-Schiri Manuel Gräfe ein. „Bayern mit dem nötigen Dusel“, ordnet die ‚Sport Bild‘ entsprechend ein.