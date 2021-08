Milan: Nächstes Bakayoko-Treffen

Die Rückkehr von Timoué Bakayoko zum AC Mailand nimmt immer weiter an Form an. Wie Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, findet heute ein Treffen zwischen den Vertretern des Mittelfeldspielers und dem Mailänder Klub statt. Demnach gilt es, nur noch die letzten Details des Deals zu besprechen.

Der Franzose lief bereits in der Saison 2018/19 in insgesamt 42 Spielen für die Rossoneri auf. Nach weiteren Leihstationen bei der AS Monaco und dem SSC Neapel könnte nun die Rückkehr erfolgen. Beim FC Chelsea ist der 27-Jährige auch unter Thomas Tuchel weiterhin nicht gefragt. Sein Vertrag in London läuft im kommenden Sommer aus.