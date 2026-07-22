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Premier League

Liverpool-Anfrage für Akliouche

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sports
1 min.
Maghnes Akliouche dreht ab @Maxppp

Neben Paris St. Germain will auch der FC Liverpool Maghnes Akliouche gerne in den eigenen Reihen begrüßen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Reds Kontakt zur AS Monaco aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Der 24-Jährige hat nach FT-Informationen bereits eine Einigung mit PSG erzielt.

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Jetzt könnte der Poker an Fahrt aufnehmen. An der Anfield Road könnte Akliouche, der in der Vergangenheit auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, auf der rechten Offensivseite in die Fußstapfen von Mohamed Salah (34) treten. Vor einem Jahr hatten die Monegassen eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro für den Franzosen aufgerufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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