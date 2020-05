Olmo kann sich Spanien-Rückkehr vorstellen

Dani Olmo von RB Leipzig kann sich eine Rückkehr nach Spanien prinzipiell gut vorstellen. Im Interview mit ‚Spox.com‘ verrät der 22-jährige: „Es wäre natürlich eine schöne Sache, in der Liga meines Landes zu spielen. Sie zählt zu den besten der Welt und zieht viele Menschen in ihren Bann. Warum also nicht?“ Da Olmo Ende vergangenen Jahres sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft feierte, dürfte eine Rückkehr in La Liga für die Zukunft wohl umso interessanter sein.

Der begnadete Techniker wurde in der berühmten Jugendakademie La Masia des FC Barcelona ausgebildet. Im Alter von 16 Jahren entschied er sich für einen Wechsel zu Dinamo Zagreb, wo er früh zu einem unverzichtbaren Teil des Teams wurde. Im Winter erfolgte dann der Wechsel nach Leipzig. Vor dem Transfer hatte angeblich auch der FC Barcelona sein Interesse angemeldet. Dazu Olmo: „Das ist keine Frage für mich. Ich weiß nicht einmal, ob eine Rückkehr nach Barcelona eine echte Option war. Es wurden viele Dinge geschrieben.“