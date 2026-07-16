Darmstadt bedient sich in Bielefeld

Der SV Darmstadt 98 sichert sich die Dienste von Christopher Lannert. Der 28-jährige Rechtsverteidiger kommt von Arminia Bielefeld. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

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Lannert sagt zu seinem Wechsel: „Nach drei Jahren in Bielefeld freue ich mich sehr auf den Schritt zu den Lilien, die ich speziell in der vergangenen Spielzeit intensiv verfolgt habe. Ich hatte schnell das Gefühl, dass ich mit meiner Spielweise und auch mit meiner Art sehr gut zu der Spielidee und dem kompletten Verein passe.“