Eberl: „Kein Zeitfenster bei Rose“

Max Eberl hat sich zu möglichen Vertragsgesprächen mit Trainer Marco Rose geäußert. „Es gibt für mich kein Zeitfenster, aber Marco ist sehr lange im Fußball tätig – er weiß ganz genau, dass wir in einer Situation sind, in der man Klarheit haben muss. Die haben wir für uns, weil Marco einen Vertrag bis 2022 hat“, so Eberl auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor weiter: „Natürlich werden wir in den nächsten Tagen und Wochen einen sehr engen Austausch halten, werden reden und Entscheidungen fällen, aber das hinter verschlossenen Türen und in Ruhe. Dem Vernehmen nach hat Borussia Dortmund Rose als mögliche Option für die nächste Saison auf dem Zettel. Der 44-Jährige besitzt in seinem Vertrag angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro.