616 Millionen Euro: ManCity droht Klagewelle

Die offizielle Verkündung des Urteils steht derzeit noch aus, doch es sickerte Ende vergangener Woche bereits durch, dass Manchester City im Prozess bezüglich Verstößen gegen die Finanzvorschriften und Financial Fairplay-Richtlinien der Premier League in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Punktabzug ist neben einer empfindlichen Geldstrafe dem Vernehmen nach kaum abzuwenden, auch einer oder gar mehrere Zwangsabstiege sind möglich. Unabhängig von einem konkreten Urteil des Hauptprozesses werden sich die Skyblues in einigen weiteren Verfahren verteidigen müssen, wie ‚The Athletic‘ berichtet.

„Mehrere Premier League-Vereine haben bereits vor einiger Zeit führende Anwälte eingeschaltet, um zu klären, welche Ansprüche ihnen möglicherweise zustehen, und eine Reihe von Klubs tauscht sich diesbezüglich untereinander aus“, so das Fachportal. Die zu erwartenden Forderungen sind nicht abwegig und fußen auf einem Grundsatzurteil, dass auch City zum Verhängnis werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Juni hatte eine unabhängige Kommission entschieden, dass der FC Everton umgerechnet 41 Millionen Euro an den FC Burnley zahlen muss, nachdem festgestellt wurde, dass der Verstoß der Toffees gegen die Liga-Finanzregeln in der Saison 2021/22 dem Verein einen entscheidenden sportlichen Vorteil verschafft hatte.

Sun stellt Beispielrechnung auf

Die ‚Sun‘ rechnet unter Zuhilfenahme von Daten von ‚OLBG‘ vor, dass insgesamt 38 Teams, die in den untersuchten Jahren von 2009 bis 2018 und danach im englischen Oberhaus aktiv waren, eine Gesamtentschädigung von umgerechnet 616 Millionen Euro verlangen könnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die theoretischen Zahlen basieren auf den Spielzeiten von 2011/12 bis zur vergangenen Saison. Sie wurden berechnet, indem ermittelt wurde, wie viel zusätzliches Geld jede Mannschaft erhalten hätte, wenn City aus der Tabelle gestrichen worden wäre und betreffen lediglich die potenziell entgangenen Platzierungsboni.

Glaubt ihr, dass Manchester City eine gerechte Strafe erhalten wird? Ja, die Premier League muss jetzt durchgreifen Nein, ich habe den Glauben daran verloren Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch wenn diese fiktive Rechnung sehr vereinfacht ist, könnten sich die Schadensersatzforderungen sämtlicher Klubs laut ‚The Athletic‘ sehr schnell auf einige Hundert Millionen Euro oder gar mehr aufsummieren. Neben entgangenen Platzierungsgeldern könnten einige Vereine „beispielsweise geltend machen, dass sie sich aufgrund der Regelverstöße von Manchester City nicht für die lukrative Champions League qualifiziert haben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Andere Klubs sind möglicherweise zu Unrecht abgestiegen, nicht Meister geworden und mehrere Vereine haben gegen die Citizens in Cupfinals verloren. Rechtliche Schritte könnten die Konkurrenten jedoch erst nach Abschluss des Berufungsverfahrens einleiten, wobei erwartet wird, dass Manchester City gegen das Urteil bezüglich der 114 Verstöße Einspruch einlegen wird.

Das könnte sich laut dem ‚Guardian‘ noch Monate oder gar Jahre hinziehen. Und selbst dann wäre das Thema noch nicht beendet. Rui Pinto, der Whistleblower hinter Football Leaks, der den Stein ins Rollen brachte, übergab 2024 weitere Datenträger an verschiedene Medienhäuser und die Strafverfolgungsbehörden, „die noch nicht ausgewertet wurden. Man wird noch deutlich mehr finden. Zu City, aber auch zu vielen anderen Topklubs.“