RB Leipzig: Zwei Winter-Zugänge schon wieder weg

Ayodele Thomas (19) wird RB Leipzig am morgigen Deadline Day womöglich noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen für den Außenstürmer mehrere Anfragen vor, darunter aus den Niederlanden. RB soll sowohl einem Verkauf als auch einer Leihe offen gegenüberstehen. Thomas kam erst im Februar von der PSV Eindhoven nach Leipzig.

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Weiter ist man bei Suleman Sani (19), der nigerianische Flügelstürmer wird sich für acht Millionen Euro dem saudi-arabischen Klub Al Qadsiah anschließen. Auch Sani kam erst im Winter zu den Sachsen.