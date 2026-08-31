Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

RB Leipzig: Zwei Winter-Zugänge schon wieder weg

von David Hamza - Quelle: Sky
Ayodele Thomas im Training von RB Leipzig @Maxppp

Ayodele Thomas (19) wird RB Leipzig am morgigen Deadline Day womöglich noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen für den Außenstürmer mehrere Anfragen vor, darunter aus den Niederlanden. RB soll sowohl einem Verkauf als auch einer Leihe offen gegenüberstehen. Thomas kam erst im Februar von der PSV Eindhoven nach Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter ist man bei Suleman Sani (19), der nigerianische Flügelstürmer wird sich für acht Millionen Euro dem saudi-arabischen Klub Al Qadsiah anschließen. Auch Sani kam erst im Winter zu den Sachsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Ayodele Thomas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Ayodele Thomas Ayodele Thomas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert