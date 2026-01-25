Dortmund verliert Anselmino

Sebastian Kehl hat alles versucht, um den verfrühten Abgang von Leihspieler Aarón Anselmino zu verhindern, doch aufgrund einer vereinbarten Sonderklausel sind dem Sportdirektor der Schwarz-Gelben die Hände gebunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, macht der FC Chelsea von seinem Rückrufrecht Gebrauch und beordert den 20-jährigen Verteidiger sofort zurück nach London. Die offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus.

Update (19:30 Uhr): Laut ‚Sky‘ wäre die Rückholklausel am heutigen Sonntag abgelaufen und der FC Chelsea hat Borussia Dortmund im Laufe des Tages über die Entscheidung informiert. Anselmino selbst wäre an sich gerne in Dortmund geblieben.

Chelseas neuer Trainer Liam Rosenior möchte sich demnach alle Optionen offenhalten und über die nächsten Schritte nachdenken. Anselmino hat in Dortmund trotz mehrerer Verletzungen Erfahrung in der Bundesliga und der Champions League sammeln können und dabei gute Leistungen gezeigt. Zehnmal stand er für den Bundesligisten auf dem Feld, erzielte einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Kehls Hoffnung vergebens

Kehl hatte daher auf einen Verbleib des Argentiniers bis zum Sommer gehofft, sagte vor kurzem in einer Medienrunde: „Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aarón auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen.“

Daraus wird nun nichts. Anselmino muss gehen, der BVB womöglich nach Alternativen suchen. Bis zum 2. Februar – dann schließt das Wintertransferfenster – kann Dortmund noch nachlegen.