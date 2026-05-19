Köln: Alles deutet auf Wagner

Beim 1. FC Köln scheint es auf eine Beförderung von Interimscoach René Wagner hinauszulaufen. „Ja, in der Pole-Position ist er auf jeden Fall. Wir werden das analysieren. Ich habe ihn positiv wahrgenommen, er hat eine Mission erfüllt. Ich habe ihn in einem persönlichen Gespräch kennengelernt. Er hat mir sehr gefallen“, wird Präsident Jörn Stobbe von der ‚Bild‘ zitiert.

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Wagner war im März in Köln vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen und erreichte das Minimalziel Klassenerhalt. Sportgeschäftsführer Thomas Kessler ließ zuletzt bereits durchblicken, dass er sich eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen vorstellen kann. Dazu muss Wagner aber noch beim Gemeinsamen Ausschuss durchgedrückt werden, führt die ‚Bild‘ aus. Das soll zeitnah geschehen.