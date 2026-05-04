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Nach drei Jahren: Marcelino muss gehen

von Dominik Sandler - Quelle: villarrealcf.es
1 min.
Villarreal-Trainer Marcelino @Maxppp

Der FC Villarreal geht ohne Trainer Marcelino in die Zukunft. Wie der spanische Erstligist mitteilt, wird der Vertrag des 60-Jährigen nicht verlängert. Damit endet nach drei Jahren auch die zweite Amtszeit beim Gelben U-Boot.

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Villarreal CF
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino

El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada.

Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos.
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Marcelino verlässt den Klub mit einem großen Erfolg. Durch den 5:1-Sieg gegen UD Levante machte Villarreal auf Rang drei vier Spieltage vor dem Ende die Champions League für die kommende Saison fix. Für die Königsklasse wird jetzt ein neuer Trainer gesucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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