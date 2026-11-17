In Kürze wird Markus Krösche seinen Job als Head of Football beim AC Mailand antreten. Damit der 46-Jährige an seiner neuen Wirkungsstätte gleich ins Geschehen eingreifen kann, erhält er laut ‚Calciomercato.com‘ ein sattes Budget und einen klaren Transferauftrag für die bevorstehende Winter-Transferperiode.

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Dem Portal zufolge stehen Krösche rund 100 Millionen Euro zur Verfügung, um den Kader adäquat zu verstärken. Ein neuer Stürmer soll das Niveau in der Offensive anheben. Hierfür darf Krösche 70 Millionen Euro investieren. Zwei Kandidaten, die in diesem Zusammenhang mit Milan in Verbindung gebracht wurden, sind Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) und Endrick (20/Real Madrid).

Die übrigen 30 Millionen Euro müssen für gleich zwei Positionen verwendet werden. Zum einen suchen die Rossoneri einen Außenverteidiger, der idealerweise auf beiden Seiten eingesetzt werden kann. Außerdem planen die Verantwortlichen, einen zusätzlichen Innenverteidiger zu holen. Das könnte etwas kniffliger für Krösche werden.

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Zwei Neue für die Abwehr

Gerüchte um Noussair Mazraoui (29/Manchester United), Agustín Giay (22/Palmeiras) und Maxim De Cuyper (25/Brighton & Hove Albion) tauchten in den vergangenen Wochen auf. Alle drei würden wohl schon einen ordentlichen Teil des Budgets schlucken. Insbesondere ein Transfer von De Cuyper dürfte nur schwer zu bewerkstelligen sein. Der belgische Nationalspieler ist bei den Seagulls gesetzt und steht noch bis 2030 unter Vertrag.

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Als Ergänzung in der Abwehrzentrale gibt es ebenfalls einige Kandidaten. Massiré Sylla (21) von Union Saint-Gilloise steht laut Matteo Moretto in Mailand hoch im Kurs. Der Senegalese sei inzwischen ein „konkretes Ziel“ geworden und könnte im Januar wechseln. Allerdings führt auch eine Spur zu Luca Reggiani (18/Borussia Dortmund). Beim BVB scheint der junge Italiener nur noch wenig Kredit zu haben.

In Portugal heißt es, Milan-Coach Ruben Amorim würde gerne einen ehemaligen Schützling nach Italien locken. Der ‚Record‘ hat Goncalo Inácio von Sporting Lissabon als potenziellen Neuzugang bei Milan ins Spiel gebracht. Im Vertrag des 25-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro verankert. Wahrscheinlich würde das den Rahmen beim AC sprengen.