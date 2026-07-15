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2. Bundesliga

Kommt endlich der erste Hertha-Zugang?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
3 min.
Stefan Leitl checkt seinen Puls @Maxppp

Hertha BSC streckt die Fühler nach Paulo Otávio (31) aus. Informationen der ‚Bild‘ zufolge hat sich die Alte Dame nach dem Linksverteidiger erkundigt. Aufgrund seines bei Al Sadd vor wenigen Tagen ausgelaufenen Vertrags ist der Brasilianer ablösefrei zu haben.

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Otávio war in Deutschland schon für den FC Ingolstadt und den VfL Wolfsburg aktiv. Bei der Hertha soll er den Kaderplatz des zu Basaksehir abgewanderten Michal Karbownik (25) einnehmen. Eine Zusammenarbeit kommt aber nur zustande, wenn Otávio Gehaltsabstriche in Kauf nimmt. Er wäre der erste externe Zugang für den Zweitligisten in diesem Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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