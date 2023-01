Schalke: Reis schwärmt von Neuzugang Uronen

Laut Thomas Reis wird Jere Uronen dem FC Schalke 04 besonders in der Defensive guttun. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der Übungsleiter: „Wir haben Jere intensiv beobachtet, André Hechelmann (Chefscout, Anm. d. Red.) kennt ihn schon seit Jahren. Er hat insbesondere in Genk bewiesen, dass er auf höchstem Niveau sehr gute Leistungen abliefern kann.“

Und weiter: „Mit Jere haben wir nun eine defensiv denkende Alternative zu Thomas Ouwejan, der seine Stärken eher im Angriffsspiel hat. Ich bin überzeugt davon, dass Jere uns neue Möglichkeiten geben wird.“ Die Königsblauen haben den 28-jährigen Finnen bis zum Saisonende vom französischen Erstligisten Stade Brest ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besteht eine Kaufoption.

