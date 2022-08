PSG: Kehrer-Verkauf diese Woche?

Paris St. Germain und West Ham United wollen im Poker um die Dienste von Thilo Kehrer (25) offenbar Gas geben. Laut Fabrizio Romano ist man in der französischen Hauptstadt zuversichtlich, den deutschen Nationalspieler noch in dieser Woche über den Ärmelkanal zu transferieren. West Ham arbeite intensiv an einer Verpflichtung.

Vom Interesse des Premier League-Vereins wusste FT frühzeitig zu berichten. Rund 20 Millionen Euro schweben PSG als Ablöse für Kehrer vor, eine erste Offerte aus London betrug zwölf Millionen Euro. Da sich beide Klubs angenähert haben, ist Nebenbuhler FC Sevilla aktuell klar im Hintertreffen.