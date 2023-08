Sechser-Suche: Wird Chelsea bei PSG fündig?

Der FC Chelsea hat anscheinend eine weitere Alternative für Moisés Caicedo (21) im Blick. Laut Informationen des ‚Evening Standard‘ sind die Blues nicht nur an Tyler Adams (24), sondern auch an Leandro Paredes interessiert. Der 29-jährige Mittelfeldspieler steht bei Paris St. Germain nur noch bis 2024 unter Vertrag.

Folglich wäre Paredes wohl für einen schmalen Taler zu haben. Zudem hat PSG keine Verwendung mehr für den amtierenden Weltmeister, wie FT im Mai exklusiv erfuhr. In der vergangenen Saison war der Argentinier an Juventus Turin verliehen und kam in 39 Partien zum Einsatz. Von der 20 Millionen Euro schweren Kaufoption machte die Alte Dame keinen Gebrauch.