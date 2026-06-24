Menü Suche
Kommentar 11
Bundesliga

50 Millionen: Bayern-Gerücht um Nusa

Einige Klubs sollen ein Auge auf Leipzigs Flügelflitzer Antonio Nusa geworfen haben. Einem Bericht zufolge bekundet auch der FC Bayern Interesse.

von Fabian Ley - Quelle: The Chronicle
1 min.
Antonio Nusa im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Aktuell weilt Antonio Nusa mit der norwegischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika. Bei den ersten beiden siegreich gestalteten Gruppenspielen gegen den Irak (4:1) und den Senegal (3:2) wirkte der Offensivspieler von RB Leipzig jeweils von Beginn an mit. Wie geht es für den 21-Jährigen künftig auf Vereinsebene weiter?

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein konkreter Interessent ist laut der in Newcastle ansässigen Zeitung ‚The Chronicle‘ der Premier League-Klub Newcastle United. Nusa selbst warte auf ein Angebot der Magpies, die weiterhin nach Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Anthony Gordon (25) suchen. Es werde damit gerechnet, so heißt es im Bericht weiter, dass Leipzig bei einer Offerte von umgerechnet rund 50 Millionen Euro verkaufsbereit wäre.

Auch Bayern an Nusa dran?

Neben Newcastle sollen weitere namhafte Vereine den Flügelflitzer, dessen Vertrag in Leipzig bis 2029 datiert ist, auf dem Zettel haben. ‚The Chronicle‘ nennt hierbei Juventus Turin, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und sogar den FC Bayern. Einen ernsthaften Vorstoß bei Nusa habe allerdings noch keiner der Vertreter gewagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob und inwieweit sich die Münchner mit dem dribbelstarken Rechtsfuß wirklich beschäftigen, ist offen. Schließlich befindet sich mit Ismail Saibari (25) bereits ein hochkarätiger Offensivakteur im Anflug auf den deutschen Rekordmeister. Seinen Medizincheck hat der marokkanische WM-Star schon bestanden, die Bayern überweisen inklusive Boni rund 50 Millionen an die PSV Eindhoven.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
RB Leipzig
Newcastle
Juventus
Spurs
Crystal Palace
Antonio Nusa

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Newcastle Logo Newcastle United
Juventus Logo Juventus Turin
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Antonio Nusa Antonio Nusa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert