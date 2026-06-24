Aktuell weilt Antonio Nusa mit der norwegischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika. Bei den ersten beiden siegreich gestalteten Gruppenspielen gegen den Irak (4:1) und den Senegal (3:2) wirkte der Offensivspieler von RB Leipzig jeweils von Beginn an mit. Wie geht es für den 21-Jährigen künftig auf Vereinsebene weiter?

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Ein konkreter Interessent ist laut der in Newcastle ansässigen Zeitung ‚The Chronicle‘ der Premier League-Klub Newcastle United. Nusa selbst warte auf ein Angebot der Magpies, die weiterhin nach Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Anthony Gordon (25) suchen. Es werde damit gerechnet, so heißt es im Bericht weiter, dass Leipzig bei einer Offerte von umgerechnet rund 50 Millionen Euro verkaufsbereit wäre.

Auch Bayern an Nusa dran?

Neben Newcastle sollen weitere namhafte Vereine den Flügelflitzer, dessen Vertrag in Leipzig bis 2029 datiert ist, auf dem Zettel haben. ‚The Chronicle‘ nennt hierbei Juventus Turin, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und sogar den FC Bayern. Einen ernsthaften Vorstoß bei Nusa habe allerdings noch keiner der Vertreter gewagt.

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Ob und inwieweit sich die Münchner mit dem dribbelstarken Rechtsfuß wirklich beschäftigen, ist offen. Schließlich befindet sich mit Ismail Saibari (25) bereits ein hochkarätiger Offensivakteur im Anflug auf den deutschen Rekordmeister. Seinen Medizincheck hat der marokkanische WM-Star schon bestanden, die Bayern überweisen inklusive Boni rund 50 Millionen an die PSV Eindhoven.