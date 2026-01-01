Neymar unterschreibt neuen Vertrag

Superstar Neymar hat seinen Vertrag beim FC Santos offenbar verlängert. Das ursprünglich bis zum Jahreswechsel datierte Arbeitspapier wurde dem Vernehmen nach um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2026 ausgedehnt. Dies bestätigte eine mit den Vorgängen vertraute Quelle der Nachrichtenagentur ‚AFP‘.

Santos seinerseits setzte kurz vor Mitternacht einen X-Post mit der Nachricht „der Zeitpunkt rückt näher“ ab, ohne aber im Anschluss aufzuklären. Die offizielle Verkündung des Deals steht also strenggenommen noch aus.